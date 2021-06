Vannes Musée d'histoire et d'archéologie,Château Gaillard Morbihan, Vannes La classe, l’oeuvre Musée d’histoire et d’archéologie,Château Gaillard Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

La classe, l’oeuvre Musée d’histoire et d’archéologie,Château Gaillard, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vannes. La classe, l’oeuvre

Musée d’histoire et d’archéologie, Château Gaillard, le samedi 3 juillet à 20:00

La Classe, l’oeuvre ! ——————— Projection au musée du travail des élèves de l’école Jules Ferry de Vannes et de l’école d’Arlecan de Plouhinec. Ils vous présentent en image leurs découvertes du site archéologique de Mané Vechen et de son exposition au musée, « Mané Vechen, un art de vivre à la romaine ». Projet interclasses, les élèves ont découvert de séances en séances la richesse de leur patrimoine respectif.

Entrée libre

Projection au musée du travail des élèves de l’école Jules Ferry de Vannes et de l’école d’Arlecan de Plouhinec. Musée d’histoire et d’archéologie,Château Gaillard Rue Noé 56000 Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:55:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'histoire et d'archéologie,Château Gaillard Adresse Rue Noé 56000 Vannes Ville Vannes lieuville Musée d'histoire et d'archéologie,Château Gaillard Vannes