Nuit des musées La classe, l’œuvre ! Musée des Années 30 Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Les émotions dans l’art

Les élèves de CM1-CM2 de l’école primaire Science et biodiversité présentent quatre émotions : la tristesse, la joie, la peur et la colère. Tout en expliquant les trois œuvres choisies, _Les Pleureuses_ de Suzanne Roger (1924), _La Partie de pêche_ de Jean Despujols (1925) ainsi que le portrait d’_Ossip Zadkine_ de Arbit Blatas (1963), ils mimeront les scènes représentées et porteront, à la manière des comédiens du théâtre antique, un masque qu’ils auront réalisé.

Ce musée dédié à la création artistique de l’entre-deux-guerres, présente des collections uniques qui illustrent à merveille la richesse de cette période à travers de nombreuses sculptures, peintures, arts graphiques, maquettes d’architecture et mobiliers. Sur quatre niveaux, l’Art colonial, le renouveau de l’Art sacré, l’Art déco, l’Art animalier, l’École de Paris ou encore le portrait mondain témoignent de la diversité artistique de cette période.

Free entry Saturday 14 May, 19:00

This museum dedicated to the artistic creation of the interwar period, presents unique collections that perfectly illustrate the richness of this period through numerous sculptures, paintings, graphic arts, architectural models and furniture. On four levels, Colonial Art, the revival of Sacred Art, Art Deco, Animal Art, the School of Paris or the worldly portrait testify to the artistic diversity of this period.

Los alumnos de los grados 4 a 5 de la escuela primaria de ciencia y biodiversidad presentan cuatro emociones: tristeza, alegría, miedo y rabia. Mientras explican las tres obras elegidas, Les Pleureuses de Suzanne Roger (1924), La Partie de pêche de Jean Despujols (1925) así como el retrato de Ossip Zadkine de Arbit Blatas (1963), mimarán las escenas representadas y llevarán, a la manera de los actores del teatro antiguo, una máscara que habrán realizado.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt Île-de-France