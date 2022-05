La classe, l’œuvre ! Musée des Années 30 Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Les élèves de CM1-CM2 de l’école primaire Science et biodiversité présentent quatre émotions : la tristesse, la joie, la peur et la colère. Tout en expliquant les trois œuvres choisies, _Les Pleureuses_ de Suzanne Roger (1924), _La Partie de pêche_ de Jean Despujols (1925) ainsi que le portrait d’_Ossip Zadkine_ de Arbit Blatas (1963), ils mimeront les scènes représentées et porteront, à la manière des comédiens du théâtre antique, un masque qu’ils auront réalisé.

Les émotions dans l'art Musée des Années 30 28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

