LA CLASSE, L’ŒUVRE ! Musée départemental Matisse, 14 mai 2022 18:00, Le Cateau-Cambrésis.

Exposition et médiation assurée par les élèves du collège Jean Rostand et du lycée Camille Desmoulins du Cateau-Cambrésis

Opération partenariale entre les Ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, adossée à la Nuit européenne des musées, la classe, l’œuvre ! a pour objectif de valoriser les collections des musées auprès des élèves et des enseignants. L’opération repose sur la collaboration entre une ou plusieurs classe(s) et un musée. Elle invite les élèves à étudier une ou plusieurs œuvres du musée partenaire durant l’année scolaire, imaginer des productions en lien avec l’œuvre et concevoir une médiation pouvant être présentée aux visiteurs lors de la Nuit européenne des musées. La médiation, mettant en jeu l’invention et la créativité, peut prendre plusieurs formes. Le temps d’une soirée, des élèves du collège Jean Rostand et du lycée Camille Desmoulins du Cateau-Cambrésis présenteront leurs productions plastiques et scientifiques autour du Blob inspirées par l’exposition Harmonie des sphères et par les expériences de Thomas Pesquet dans l’espace.

