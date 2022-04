« La classe, l’œuvre ! » Musée départemental des Peintres de Barbizon Barbizon Catégories d’évènement: Barbizon

Seine-et-Marne

« La classe, l’œuvre ! » Musée départemental des Peintres de Barbizon, 14 mai 2022, Barbizon. « La classe, l’œuvre ! »

Musée départemental des Peintres de Barbizon, le samedi 14 mai à 20:00

Les élèves de la classe UPE2A du collège Les Capucins à Melun accueillent les publics pour présenter le travail artistique réalisé au cours de l’année et conduisent des visites à l’auberge Ganne pour les publics.

Entrée libre

“La classe, l’oeuvre !” Musée départemental des Peintres de Barbizon 92 Grande Rue 77630 Barbizon Barbizon Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Barbizon, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée départemental des Peintres de Barbizon Adresse 92 Grande Rue 77630 Barbizon Ville Barbizon lieuville Musée départemental des Peintres de Barbizon Barbizon Departement Seine-et-Marne

Musée départemental des Peintres de Barbizon Barbizon Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbizon/

« La classe, l’œuvre ! » Musée départemental des Peintres de Barbizon 2022-05-14 was last modified: by « La classe, l’œuvre ! » Musée départemental des Peintres de Barbizon Musée départemental des Peintres de Barbizon 14 mai 2022 Barbizon Musée départemental des Peintres de Barbizon Barbizon

Barbizon Seine-et-Marne