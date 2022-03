La Classe, L’Œuvre ! Musée de Vernon Vernon Catégories d’évènement: Eure

Une classe de 6ème du collège César Lemaître de Vernon présentera deux projets réalisés dans le cadre de l’action culturelle et éducative « La Classe, L’œuvre ! » en 2021 et 2022. Le projet « Hors du cadre » réalisé en 2021, occupera les espaces d’art animalier. Les enfants ont imaginé la suite d’un tableau ou d’une sculpture. Les installations réalisées seront présentées autour des œuvres. Le projet de 2022 consistant à la réalisation d’outils de médiation valorisant la peinture de paysage sera présentée au premier étage. Les enfants seront invitées à présenter leurs dispositifs à leurs familles et aux visiteurs du musée. Les élèves de Vernon présenteront leurs installations artistiques et dispositifs de médiation au musée Musée de Vernon 12 rue du Pont, 27200 Vernon Vernon La Demi Lune Eure

