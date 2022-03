La classe l’oeuvre Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Musée de Saint-Dizier, le samedi 14 mai à 13:30

L’objectif de cette opération est de faire réaliser par les élèves des oeuvres autour du thème du “Fragment” à partir d’objets et d’oeuvres préalablement sélectionnées par le Musée de Saint-Dizier et le Fonds régional d’art contemporain. Les oeuvres à réaliser sont laissées au libre choix de l’enseignant et peuvent prendre différentes formes (plastique, litétraire, théâtrale, vidéo…)

Entrée libre, pas de réservation.

Restitution du projet “La classe l’oeuvre” autour du thème du fragment et des œuvres du FRAC. Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, France Saint-Dizier Haute-Marne

2022-05-14T13:30:00 2022-05-14T23:59:00

