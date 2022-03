La classe, l’œuvre ! Musée de l’hôtel Sandelin Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Initiée par les Ministères en charge de la culture et de l’éducation, l’opération « La classe, l’œuvre ! » offre à des classes et à leurs enseignants la possibilité de construire un projet d’éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections des musées de France. De la maternelle au collège, plusieurs classes s’emparent des espaces du musée Sandelin lors de cette Nuit européenne des musées 2022 à travers diverses actions de médiation autour des oeuvres.

De la maternelle au collège, plusieurs classes s'emparent des espaces du musée Sandelin à travers diverses actions de médiation autour des œuvres.

