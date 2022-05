La Classe, l’œuvre Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Des collégiens de 5e de la section « Classe Horaires Aménagés Art et Culture » du collège Turenne de Sedan se prêteront au jeu en endossant le rôle de guide-conférencier !

Entrée libre

Restitution du projet “La classe, l’œuvre” autour de la thématique des différents modes d’enrichissement des collections à travers la présentation de certaines œuvres du musée Musée de l’Ardenne 31 place Ducale, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières Ardennes

