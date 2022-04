La classe -L’œuvre Musée de l’abbaye Sainte-Croix, 14 mai 2022 20:00, Les Sables-d'Olonne.

Nuit des musées La classe -L’œuvre Musée de l’abbaye Sainte-Croix Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

Laissez-vous guider par les jeunes !

Une quinzaine d’élèves de 6° et de 3° du Collège Notre Dame de Bourgenay des Sables d’Olonne présenteront un projet de médiation multiforme au sein du MASC en proposant leurs points de vue, en partageant leurs émotions et en montrant leurs productions

Un bâtiment du XVIIème siècle qui abrite le musée de l’Abbaye Sainte-Croix, consacré à l’art moderne et contemporain : 2.500 m² de vastes salles blanches et des combles en coque de bateau renversé.

Free entry Saturday 14 May, 20:00

A building(ship) of the XVIIth century which shelters the museum of the Abbey Sainte-Croix, devoted to modern and contemporary art: 2.500 m ² of large white rooms and attic in hull of opposite boat.

Una quincena de alumnos de 6 a 3 c. del Collège Notre Dame de Bourgenay des Sables d’Olonne presentarán un proyecto de mediación multiforme en el seno del MASC proponiendo sus puntos de vista, compartiendo sus emociones y mostrando sus producciones

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

Rue de Verdun, 85100 Les Sables-d’Olonne, Vendée, Pays de la Loire, France 85100 Les Sables-d’Olonne Pays de la Loire