Musée de l’abbaye Sainte-Croix, le samedi 14 mai à 20:00

Une quinzaine d’élèves de 6° et de 3° du Collège Notre Dame de Bourgenay des Sables d’Olonne présenteront un projet de médiation multiforme au sein du MASC en proposant leurs points de vue, en partageant leurs émotions et en montrant leurs productions

Entrée libre

Musée de l'abbaye Sainte-Croix Rue de Verdun, 85100 Les Sables-d'Olonne, Vendée, Pays de la Loire, France

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00

