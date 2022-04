La classe, l’œuvre Musée de la Romanité Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

La classe, l'œuvre Musée de la Romanité, 14 mai 2022, Nîmes.

Musée de la Romanité, le samedi 14 mai à 20:00 Gratuit, sans réservation

Présentation des projets autour de la céramique réalisés par les élèves de 4 classes dans le cadre du dispositif national “La classe, l’œuvre”. Musée de la Romanité 16 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes Nîmes Gard

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

