Musee d'Art et d'Histoire, le samedi 14 mai

La Classe, L’Oeuvre ! ——————— ### Les montres d’Hercule A partir de la tapisserie retraçant le combat d’Hercule avec le, lion de Némée, les enfants du Dispositif de réussite Éducative et les séniors isolés de la Ville se sont amusés à recréer les monstres croisés et combattus par le demi-dieu : l’hydre de Lerne, le sanglier d’Érymanthe, les juments du roi Diomède…

Les enfants du Dispositif de Réussite Éducative suivis par un groupe de séniors isolés de la ville se sont emparés des montres combattus par Hercule ! Musee d'Art et d'Histoire 25 rue Gouvion Saint-Cyr, 54200 Toul

