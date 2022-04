La Classe, l’œuvre ! Musée d’Apt, 14 mai 2022 18:00, Apt. Nuit des musées La Classe, l’œuvre ! Musée d’Apt Samedi 14 mai, 18h00

Les élèves de CE2 et CM1 de l’école Henri Bosco présenteront leurs œuvres plastiques et photographiques inspirées des clichés d’Élie Roffé. http://www.apt.fr Saturday 14 May, 18:00 Sábado 14 mayo, 18:00 14 place du Postel, 84400 Apt 84400 Apt Provence-Alpes-Côte d’Azur

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Apt, Nuit des musées, Vaucluse Autres Lieu Musée d'Apt Adresse 14 place du Postel, 84400 Apt Ville Apt

Musée d'Apt Apt https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/apt/

Apt