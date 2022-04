La Classe, l’œuvre ! Musée d’Apt Apt Catégories d’évènement: Apt

Musée d’Apt, le samedi 14 mai à 18:00 Les élèves de CE2 et CM1 de l’école Henri Bosco présenteront leurs œuvres plastiques et photographiques inspirées des clichés d’Élie Roffé. Musée d’Apt 14 place du Postel, 84400 Apt Apt Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:30:00

