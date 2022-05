La classe, L’œuvre Musée Camille Claudel, 14 mai 2022 17:00, Nogent-sur-Seine. Nuit des musées La classe, L’œuvre Musée Camille Claudel Samedi 14 mai, 17h00

Des élèves de Nogent-sur-Seine vous font partager les expériences qu’ils ont vécues au musée tout au long de l’année, visites ou ateliers en lien avec les collections.

Les élèves de grande section de l’école Les Vignes du Cardinal de Nathalie Soubeyroux vous présentent leurs modelages sur le thème des émotions.

La classe de CM1 de l'école Saint-Exupéry de Lucile Thomas-Daniel s'est interrogée sur le thème de l'égalité filles-garçons.

Los alumnos de Nogent-sur-Seine comparten las experiencias que han vivido en el museo durante todo el año, visitas o talleres relacionados con las colecciones. Los alumnos de gran sección de la escuela Les Vignes du Cardinal de Nathalie Soubeyroux le presentan sus modelados sobre el tema de las emociones. La clase de cuarto grado de la escuela Saint-Exupéry de Lucile Thomas-Daniel se interrogó sobre el tema de la igualdad niñas-niños.

