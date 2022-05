La classe l’oeuvre MUba Eugène Leroy, 14 mai 2022 18:00, Tourcoing.

Nuit des musées La classe l’oeuvre MUba Eugène Leroy Samedi 14 mai, 18h00

Les élèves du collège Charles Péguy et du collège Marie Curie de Tourcoing ont préparé une médiation originale autour de quelques œuvres des collections du MUba.

Créé vers 1860, le musée de Tourcoing est installé dans une galerie de l’ancienne mairie située Grand Place. Les collections s’enrichirent grâce à Charles Roussel-Defontaine, érudit et maire de Tourcoing (1857-1879) qui favorisa les achats, sollicita les dons et dépôts de l’État. Après la construction d’un nouvel Hôtel de Ville en 1866, le musée s’installa dans les galeries du second étage. En 1931, le Musée des Beaux-Arts fut créé au 2 rue Paul Doumer, d’après les dessins des architectes Henri et Jean Maillard :

composé de l’hôtel particulier – commandité par Ch. Roussel-Defontaine à l’architecte Charles Maillard en 1865, demeure d’Albert Roussel compositeur, et cousin du peintre tourquennois Charles Roussel – auquel furent adjointes de grandes galeries typique de l’architecture des années trente, où domine la forme du carré. Les collections permanentes sont aujourd’hui en partie présentées dans les serres qui composaient le jardin d’hiver de l’hôtel particulier. Les architectes Jean-François Bodin et Thierry Germe réalisèrent en 1993-1994 la restructuration du musée, permettant ainsi d’appliquer le projet culturel, développé depuis 1986.

L’accueil de la Donation Eugène Leroy à partir de l’automne 2009 sera l’occasion d’un nouveau projet de développement du lieu (2009-2012). Depuis 1992, le musée interroge le lieu comme expérimentation de l’œuvre et fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants et les arts plastiques, tout en renouvelant l’accrochage régulièrement. La confrontation résulte d’un choix d’oeuvres majeures des collections permanentes (Louis-

Léopold Boilly, Michel Bouillon, Rembrandt, Daniel Seghers et Erasme Quellinus, Jacques Des Rousseaux, Théodore Rombouts …) à des œuvres contemporaines (Angela Graeurholz, Felten-Massinger, Antoine Petitprez, Rémi Guerrin, Bruno Dumont, Matt Mullican, Philippe Cazal) et du 20e siècle (Martin Barré, Eugène Leroy) appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques (Fonds national d’art contemporain, Fonds régional d’art contemporain, musées de la région et de France, Collection The British Council…).Exposé dès 1956 au Musée de Tourcoing, Eugène Leroy voit ses œuvres intégrer régulièrement les collections du musée jusqu’à l’accueil cette année d’une importante donation de son indivision qui fait du Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, à partir de 2009, un lieu de référence du peintre, un lieu d’exposition de ses œuvres, de consultation de ses archives, enfin, un centre de recherche scientifique, artistique et historique pleinement dédié à l’artiste

Metro Tourcoing Centre

http://muba-tourcoing.fr/ https://fr-fr.facebook.com/muba.eugeneleroy

Metro Tourcoing Centre Saturday 14 May, 18:00

Created by 1860, the museum of Tourcoing is installed(settled) in a gallery of the old(former) located city council Grand Place. Collections grew rich thanks to Charles Roussel-Defontaine, erudite person and mayor of Tourcoing (1857-1879) which favoured purchases, requested gifts(donations) and deposits(warehouses) of the State. After the construction of a new Town hall in 1866, the museum settled down in the galleries of the second floor. In 1931, the Museum of Fine Arts was created in 2, street Paul Doumer, according to the drawings of the architects Henry and Jean Maillard: compound of the mansion – sponsored(financed) by Ch. Roussel-Defontaine to the architect Charles Maillard in 1865, house of Albert Roussel compositor, and cousin of the painter tourquennois Charles Roussel – to which were added big(great) galleries typical of the architecture of the thirties, when prevails the shape of the square. The permanent collections are partly presented today in the conservatories which made up(composed) the winter garden of the mansion. The architects Jean-François Bodin and Thierry Germe realised in 1993-1994 the restructuring of the museum, allowing so to apply the cultural project, developed since 1986. The welcome(reception) of Donation Eugene Leroy from the autumn, 2009 will occasion a new development project of the place (2009-2012). Since 1992, the museum questions the place as experimentation of work and makes have talks, by stylistic and thematic confrontations, contemporary art and art of the previous centuries, but also living arts and Visual Arts, while renewing collision(hanging) regularly. Confrontation results from a choice(selection) of major works of the permanent collections (Louis Leopold Boilly, Michel Bouillon, Rembrandt, Daniel Seghers and Erasme Quellinus, Jacques Des Rousseaux, Theodore Rombouts) in contemporary works (Angela Graeurholz, Felten-Massinger, Antoine Petitprez, Rémi Guerrin, Bruno Dumont, Matt Mullican, Philippe Cazal) and of the 20th century (Martin Barré, Eugene Leroy) belonging to the museum or in deposit(warehouse) of public collections (National Art Collection of Contemporary Art, Regional Collections of Contemporary Art, museums of the region and of France, Collection The British Council…) .Exposé from 1956 to the Museum of Tourcoing, Eugene Leroy sees his works including regularly the collections of the museum up to welcome(reception) this year of an important donation of his joint ownership which makes of the Museum of the Fine Arts of Tourcoing, from 2009, a reference place of the painter, a place of exhibition(exposure) of his works, of consultation of his archives, finally, a scientific, artistic and historic research centre was entirely devoted to the artist

Sábado 14 mayo, 18:00

2 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing 59200 Tourcoing Hauts-de-France