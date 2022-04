La classe/l’oeuvre : l’homme et la ville Musée des Beaux-Arts de Quimper, 14 mai 2022 20:00, Quimper.

Nuit des musées La classe/l’oeuvre : l’homme et la ville Musée des Beaux-Arts de Quimper Samedi 14 mai, 20h00 Fanzines consultables dans la salle jeune public “Secrets d’atelier : Vivian Maier”

Deux classes de CM1 et CM2 des écoles Jean Monnet et Saint-Joseph de Quimper présentent leur expérience de la street photography restituée au sein d’un magazine artistique.

Ils auront bénéficié d’un parcours d’éducation artistique et culturel encadré par Emmanuel Madec, photographe, et les guides du musée. Les créations sont inspirées de Vivian Maier, au format carré, en noir et blanc ou en couleurs et relèvent de la photographie instantanée, du portrait de rue, de la ville/l’architecture, d’un art du détail où l’ordinaire n’est pas banal.

Entre les cafés et la mairie, face à la cathédrale. Quelques marches ou pans inclinés mènent à des portes automatisées

http://www.mbaq.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-des-beaux-arts-de-Quimper-officiel/1479771195635155?ref=hl;https://twitter.com/mbaqofficiel?lang=fr

Between coffees(cafés) and city council, facing the cathedral. Some walking(steps) or oblique pieces lead to automated doors Fanzines available in the young audience room “Secrets d’atelier: Vivian Maier” Saturday 14 May, 20:00

Han disfrutado de un recorrido de educación artística y cultural dirigido por Emmanuel Madec, fotógrafo, y los guías del museo. Las creaciones están inspiradas en Vivian Maier, en formato cuadrado, en blanco y negro o en colores y dependen de la fotografía instantánea, del retrato de calle, de la ciudad/la arquitectura, de un arte del detalle donde lo ordinario no es banal.

Fanzines consultables en la sala joven público “Secretos de taller: Vivian Maier” Sábado 14 mayo, 20:00

40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France 29000 Quimper Bretagne