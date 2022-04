La classe/l’oeuvre : l’homme et la ville Musée des Beaux-Arts de Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

La classe/l'oeuvre : l'homme et la ville

Musée des Beaux-Arts de Quimper, le samedi 14 mai à 20:00

Ils auront bénéficié d’un parcours d’éducation artistique et culturel encadré par Emmanuel Madec, photographe, et les guides du musée. Les créations sont inspirées de Vivian Maier, au format carré, en noir et blanc ou en couleurs et relèvent de la photographie instantanée, du portrait de rue, de la ville/l’architecture, d’un art du détail où l’ordinaire n’est pas banal.

Fanzines consultables dans la salle jeune public “Secrets d’atelier : Vivian Maier”

Deux classes de CM1 et CM2 des écoles Jean Monnet et Saint-Joseph de Quimper présentent leur expérience de la street photography restituée au sein d'un magazine artistique.

2022-05-14

