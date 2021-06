Boulogne-Billancourt Musée des Années 30 Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine La classe, l’oeuvre ! – L’héritage de l’art antique dans l’Art déco vu par les collégiens Musée des Années 30 Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

La classe, l’oeuvre ! – L’héritage de l’art antique dans l’Art déco vu par les collégiens Musée des Années 30, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Boulogne-Billancourt. La classe, l’oeuvre ! – L’héritage de l’art antique dans l’Art déco vu par les collégiens

Musée des Années 30, le samedi 3 juillet à 20:00

Les élèves de la classe de 3ème latiniste du collège Bartholdi ont réalisé un travail en histoire de l’art autour de l’héritage de l’art antique dans l’Art déco à partir de 9 œuvres du musée des Années 30. Leur production est consultable sur l’application de visite Guidigo, téléchargeable gratuitement sur smartphone (Play store ou App store) ou consultable sur tablettes disponibles à l’accueil du musée. Les œuvres sont signalées au sein du parcours. L’héritage de l’art antique dans l’Art déco vu par les collégiens Musée des Années 30 28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des Années 30 Adresse 28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt lieuville Musée des Années 30 Boulogne-Billancourt