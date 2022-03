« La classe, l’œuvre ! » : « Les rameaux de la culture occitane » Musée agathois Jules Baudou Agde Catégories d’évènement: Agde

Dans le cadre de l’opération nationale « La Classe, l’Œuvre ! » proposée par les Ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale, les élèves d’une classe de l’école de la Calandreta Dagtenca proposeront une médiation autour de l’œuvre de Jean-Charles Couderc et Gérard Marty « L’arbre généalogique de la culture occitane ». Les élèves présenteront également l’œuvre qu’ils auront réalisé avec l’aide de l’artiste. Le déroulement de la médiation par les enfants s’articulera d’après une transversalité entre les œuvres des artistes, des élèves et les collections du musée. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ Dans le cadre de « La Classe, l’Œuvre ! », les élèves de l’école de la Calandreta Dagtenca proposeront une médiation autour de l’œuvre de Jean-Charles Couderc et Gérard Marty Musée agathois Jules Baudou 5 rue de la Fraternité, 34300 Agde Agde Hérault

