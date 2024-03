La classe l’œuvre ! Les plafonds au bestiaire, un monde merveilleux Musée de la Cour d’Or Metz, samedi 18 mai 2024.

La classe l’œuvre ! Les plafonds au bestiaire, un monde merveilleux Les animaux merveilleux : créatures imaginaires marines ou terrestres Samedi 18 mai, 19h30 Musée de la Cour d’Or Entée libre

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Les animaux merveilleux : créatures imaginaires marines ou terrestres

5 établissements participants pour étonner le public.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des musées 2024, le musée de La Cour d’Or ouvrira ses portes de 19h30 à minuit. Tout au long du parcours, les œuvres des élèves vous seront dévoilées. Cette année, ils se sont inspirés des plafonds peints au bestiaire médiévaux afin travailler sur le thème des créatures hybrides.

Seront présentées les productions des maternelles de Woippy (4 classes); celles de la maternelle des Roitelets (1 classe); du collège Pilâtre de Roziers (1 classe); du collège Jean XXIII (1 classe). Enfin 2 groupes du lycée de la Communication seront présents avec un travail personnel en arts plastiques, leur spécialité. Ce sera donc un total de 9 classes qui nous feront l’honneur de transformer pour une nuit le parcours.

Poussettes interdites

Sortie du public à partir de 23h30

