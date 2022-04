La classe l’œuvre Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, le samedi 14 mai à 20:00

Accompagné de la Compagnie Prendre Racine et du photographe Edgar Barraglouch, une classe de 5ème du collège de Bissy a mené tout un travail établissant un dialogue entre le site des Charmettes et le texte L’éloge du rien de Christian Bobin. La nuit des musées est l’occasion de mettre en lumière ce projet. Découvrez le travail établissant un dialogue entre le site des Charmettes et le texte L’éloge du rien de Christian Bobin mené par la cie Prendre Racine, le photographe Edgar Barraglouch et une classe. Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau 890 chemin des Charmettes, 73000 Chambéry Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

