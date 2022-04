La classe l’œuvre ! Le corps Musée Fabre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Nuit des musées

La classe l’œuvre ! Le corps Musée Fabre, 14 mai 2022 19:30, Montpellier. Nuit des musées La classe l’œuvre ! Le corps Musée Fabre Samedi 14 mai, 19h30

Le corps à partir de l’œuvre de Jean-Antoine Houdon “L’Écorché ”

Le projet convoquera des élèves suivant l’enseignement en arts plastiques au lycée, de différents niveaux scolaires : les 2ndes en option facultative, les 1ères et Terminales en enseignement de spécialité. Leurs productions traiteront de la représentation du corps : pourront ainsi être traitées les liens entre l’art et l’anatomie, les questions éthiques et culturelles, les partis pris artistiques en lien avec une démarche d’objectivisation. Les élèves de terminale travailleront particulièrement le cheminement qui mène du projet à la réalisation, en lien avec les contraintes de monstration inhérentes au musée.

Installations visibles toute la soirée

Rendez-vous : Salon Fabre 1er étage _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ © Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole http://www.museefabre.fr Saturday 14 May, 19:30

© Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole El proyecto convocará a alumnos que siguen la enseñanza en artes plásticas en el liceo, de diferentes niveles escolares: los segundos en opción facultativa, los primeros y los últimos en enseñanza de especialidad. Sus producciones tratarán de la representación del cuerpo: así podrán tratarse los vínculos entre el arte y la anatomía, las cuestiones éticas y culturales, los prejuicios artísticos en relación con una iniciativa de objetivización. Los alumnos de último año trabajarán especialmente el camino que conduce del proyecto a la realización, en relación con las limitaciones de monstración inherentes al museo.

Instalaciones visibles toda la noche

Cita: Salón Fabre 1er piso

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Sábado 14 mayo, 19:30 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier 34000 Montpellier Occitanie

