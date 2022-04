La Classe, l’Oeuvre ! : La tête dans les arbres ! avec les écoles primaires d’Issoudun Musée de l’Hospice Saint-Roch, 14 mai 2022 20:00, Issoudun.

Nuit des musées La Classe, l’Oeuvre ! : La tête dans les arbres ! avec les écoles primaires d’Issoudun Musée de l’Hospice Saint-Roch Samedi 14 mai, 20h00 entrée libre

Tout autour de l’arbre les récits sont sortis mais aussi les poésies. Les quatre classes de CE2, CM1 et CM2 nous prêtent pour la “Nuit” leurs créations : des “Arbres à histoires”… réalisés en volume

L’arbre a été exploré en classe et au musée, en extérieur, dans la cour d’école ou dans la forêt, mais aussi dans les salles du musée pour observer sa forme, ses pouvoirs, sa vie….

C’était l’occasion de découvrir aussi des pratiques artistiques telles que la gravure, le frottage, la peinture abstraite, le clair-obscur, la photographie, les ballades et les odeurs.

Reconnu pour la qualité de son architecture et de ses collections, le musée d’Issoudun séduit aussi par l’alliance de l’ancien et du contemporain.

Installé dans un Hôtel-Dieu créé au moyen âge, le musée présente des œuvres remarquables telles que les Arbres de Jessé dans la chapelle gothique, deux sculptures monumentales uniques en Europe, ainsi que l’apothicairerie du XVIIe s présentant 379 pots visibles depuis la cour et le jardin de simples. L’aile contemporaine du musée accueille des collections d’art extra-européen et des expositions d’art des XXe et XXIe siècles.

De l’archéologie aux Beaux-arts, en passant par la médecine et l’art nouveau, ses riches collections surprennent par leur diversité.

Enfin, un parc de sculptures, aménagé sur les anciens jardins, potagers et vergers de l’hospice, présente 19 artistes modernes et contemporains.

http://museeissoudun.tv

free entrance Saturday 14 May, 20:00

The museum is installed(settled) in an old(former) Hôtel-Dieu created in the XIIth century s. in function(office) till the end of the XIXth century s. The chapel of the XVth century s. knew how to keep(preserve) its internal decoration(set) including two monumental sculptures representing the tree of Jessé, unique(only) in Europe. Hospitable(Hospital) functions(offices) are evoked with the apothicairerie of the XVIIth century s., the dispensary and the pharmacy the XIXth century., as well as with the garden of simple installed(settled) in the court(yard) of the museum. The contemporary wing of the museum joins outstandingly in the old(former) part(party). She receives collections of extra-European art and exhibitions(exposures) of art of the XXth and XXIth centuries. hearing impairment;visual impairment

El árbol ha sido explorado en el aula y en el museo, en el exterior, en el patio de la escuela o en el bosque, pero también en las salas del museo para observar su forma, sus poderes, su vida….

Fue también una oportunidad para descubrir prácticas artísticas como el grabado, el frotado, la pintura abstracta, el claroscuro, la fotografía, las baladas y los olores.

entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

Rue de l’Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun 36100 Issoudun Centre-Val de Loire