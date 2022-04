La Classe, l’Oeuvre ! : La tête dans les arbres ! avec les écoles primaires d’Issoudun Musée de l’Hospice Saint-Roch Issoudun Catégories d’évènement: Indre

Musée de l’Hospice Saint-Roch, le samedi 14 mai à 20:00

L’arbre a été exploré en classe et au musée, en extérieur, dans la cour d’école ou dans la forêt, mais aussi dans les salles du musée pour observer sa forme, ses pouvoirs, sa vie…. C’était l’occasion de découvrir aussi des pratiques artistiques telles que la gravure, le frottage, la peinture abstraite, le clair-obscur, la photographie, les ballades et les odeurs.

entrée libre

Tout autour de l’arbre les récits sont sortis mais aussi les poésies. Les quatre classes de CE2, CM1 et CM2 nous prêtent pour la “Nuit” leurs créations : des “Arbres à histoires”… réalisés en volume Musée de l’Hospice Saint-Roch Rue de l’Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun Issoudun Indre

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

