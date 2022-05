La Classe, l’Oeuvre ! : Kachina très classe ! avec le lycée professionnel Saint-Cyr d’Issoudun Musée de l’Hospice Saint-Roch Issoudun Catégories d’évènement: Indre

Musée de l’Hospice Saint-Roch, le samedi 14 mai à 20:00

Encadrés par leurs professeurs Edwige Chevalier-Gallaud et Monsieur Coffignal, se sont appropriés des objets des collections d’Amérique du Nord mais aussi de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Présentation des créations plastiques, reportage vidéo ainsi qu’un livret de jeux, de la classe de 1ère de commerce et accueil autour des poupées kachina d’Amérique du Nord. Musée de l’Hospice Saint-Roch Rue de l’Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun Issoudun Indre

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

