La classe l'oeuvre – Gustave Courbet « l'école de la nature »

Musée de l'Abbaye / Donations Guy Bardone – René Genis, le samedi 3 juillet à 18:00

Restitution du projet qui s’est déroulé sur le mois de juin avec avec une classe de CM2 de l’école des Avignonnets de Saint-Claude. Après une découverte du peintre et de ses oeuvres (éléments biographiques, correspondances, visite de l’exposition), les élèves ont été invités à écouter et créer des histoires en lien avec certains de ces tableaux avec l’accompagnement de la conteuse Anouk Jeannon. Des ateliers artistiques ont ponctué cette rencontre par une pratique de la mise en scène et du portrait. Rendez-vous à 18h pour assister à la présentation de l’ensemble de ce projet: les élèves racontent les histoires qu’ils ont réalisé et exposent leurs productions plastiques.

Gratuit à partir de 18h ; 220 personnes

Restitution du projet « La classe l'oeuvre » autour de l'exposition Gustave Courbet « L'école de la nature ». Musée de l'Abbaye / Donations Guy Bardone – René Genis 3 place de l'abbaye, 39200 Saint-Claude

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:00:00

