« La classe, l'œuvre » : guide d'un soir
Samedi 18 mai, 17h00
Musée de la Chasse de Gien

Les élèves de seconde option Histoire des Arts du lycée Bernard Palissy de Gien deviennent guides d’un soir et vous présentent certaines oeuvres du musée.

Musée de la Chasse de Gien 1 Place du Chateau, 45500 Gien, France Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire 0238676969 https://www.chateaumuseegien.fr La part faite à la chasse au vol, ou fauconnerie, et sa collection de chaperons est une des originalités. Notons également un ensemble de boutons de tenues de vénerie, et une collection d’œufs toujours présentés dans leur meuble d’origine. A signaler également, une peinture japonaise sur soie du XVe siècle, représentant un oiseau de proie. Trois autres collections importantes figurent à l’inventaire mais ne sont pas exposées : une collection de 300 poires à poudre, et un millier de photographies des frères Séeberger sur la chasse et ses activités annexes.

