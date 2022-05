La classe, l’oeuvre – Fragments Musées de Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Les élèves de la classe de CM1-CM2 de l’école de l’Ile d’Yonne seront les « guides d’un soir » à l’Orangerie des Musées de Sens. Ils présenteront leurs productions lors du vernissage de l’exposition consacrée à l’oeuvre sculptée de Jean-Pierre Pincemin. Le projet a été mené tout au long de l’année avec le concours du service éducatif des Musées de Sens, autour de la résidence de l’artiste plasticienne Sabrina Vitali qui s’est déroulée au printemps 2022.

Entrée libre

Présentation des œuvres réalisées par les élèves de l’école de l’Ile d’Yonne, en collaboration avec Sabrina Vitali, sur le thème des fragments en écho à l’exposition Jean-Pierre Pincemin Musées de Sens 135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens Sens Yonne

