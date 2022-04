“La Classe, l’Oeuvre” et l’école primaire de Châteaumeillant : le monde de l’enfance chez les Gallo-Romains. Musée Émile Chénon, 14 mai 2022 20:30, Châteaumeillant.

Nuit des musées “La Classe, l’Oeuvre” et l’école primaire de Châteaumeillant : le monde de l’enfance chez les Gallo-Romains. Musée Émile Chénon Samedi 14 mai, 20h30 Entrée libre

A partir de plusieurs objets : stylet, statuettes en terre, applique, biberon… les élèves ont travaillé sur la petite enfance, le rapport de l’enfant avec l’animal, l’instruction et les graffitis.

L’oppidum de Châteaumeillant est occupé dès la fin du IIIe siècle avant J.-C. Dès 175 et jusque dans les années 75 avant J.-C., la ville de Châteaumeillant participe à un intense commerce du vin avec l’Italie d’où elle fait venir quantités d’amphores. Une fois vides, celles-ci sont stockées dans de profondes caves dont nous ne connaissons pas le rôle exact. Vers 100 avant J.-C., la ville est ceinturée par un rempart gaulois, le murus gallicus. en 52 avant J.-C., alors que la guerre des Gaules fait rage, Jules César est en Berry. Pour se protéger des armées romaines, les habitants de Châteaumeillant érigent une immense rempart massif au-dessus du vieux murus gallicus, et brûlent probablement leur ville, sous les ordres de Vercingétorix, appliquant ainsi la politique de la terre brûlée. De l’époque gallo-romaine, on a peu de traces, si ce n’est les nombreux puits à eau dans lesquels des objets en bronze uniques ont été retrouvés.

Le musée Emile Chénon présente une muséographie moderne et didactique. Une reconstitution d’une cave à amphores, des outils numériques et surtout la mise en valeur des bronzes découverts dans les puits donnent au visiteur un regard unique sur l’histoire antique de Châteaumeillant.

