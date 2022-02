La classe, l’oeuvre et l’école primaire de Châteaumeillant : le monde de l’enfance chez les Gallo-Romains. Musée Émile Chénon Châteaumeillant Catégories d’évènement: Châteaumeillant

Cher

La classe, l’oeuvre et l’école primaire de Châteaumeillant : le monde de l’enfance chez les Gallo-Romains. Musée Émile Chénon, 14 mai 2022, Châteaumeillant. La classe, l’oeuvre et l’école primaire de Châteaumeillant : le monde de l’enfance chez les Gallo-Romains.

Musée Émile Chénon, le samedi 14 mai à 20:30 Entrée libre

A partir de plusieurs objets : stylet, statuettes en terre, applique, biberon… les élèves ont travaillé sur la petite enfance, le rapport de l’enfant avec l’animal, l’instruction et les graffitis. Musée Émile Chénon 10-12 Rue de la victoire, 18370 Châteaumeillant, Cher, Centre-Val de Loire, France Châteaumeillant Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châteaumeillant, Cher Autres Lieu Musée Émile Chénon Adresse 10-12 Rue de la victoire, 18370 Châteaumeillant, Cher, Centre-Val de Loire, France Ville Châteaumeillant lieuville Musée Émile Chénon Châteaumeillant Departement Cher

Musée Émile Chénon Châteaumeillant Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaumeillant/

La classe, l’oeuvre et l’école primaire de Châteaumeillant : le monde de l’enfance chez les Gallo-Romains. Musée Émile Chénon 2022-05-14 was last modified: by La classe, l’oeuvre et l’école primaire de Châteaumeillant : le monde de l’enfance chez les Gallo-Romains. Musée Émile Chénon Musée Émile Chénon 14 mai 2022 Châteaumeillant Musée Émile Chénon Châteaumeillant

Châteaumeillant Cher