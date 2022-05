“La Classe l’Oeuvre !” : émotions nocturnes par l’école Jean Zay Musée-Hôtel Bertrand Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Indre

"La Classe l'Oeuvre !" : émotions nocturnes par l'école Jean Zay

Musée-Hôtel Bertrand, le samedi 14 mai à 20:00 Entrée libre

Une visite pas comme les autres ! Les élèves de CP/CE1 deviennent les médiateurs culturels le temps d’une soirée et présenteront leur travail autour des émotions, réalisé avec le service des publics. Musée-Hôtel Bertrand 2 rue Descente des Cordeliers, 36000 Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire Châteauroux Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:00:00

