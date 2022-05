“La classe, l’œuvre” : Dialogues entre deux œuvres avec les élèves du Lycée Charles Péguy Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022 19:00, Orléans.

Nuit des musées “La classe, l’œuvre” : Dialogues entre deux œuvres avec les élèves du Lycée Charles Péguy Musée des Beaux-Arts Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Ils investissent les salles pour créer de nouveaux dialogues entre les œuvres grâce à leur intervention plastique et scénographique ! Participez, expérimentez et échangez avec eux toute la soirée !

Le musée compte parmi les plus riches et les plus anciens musées français. Les 700 œuvres de sa collection permanente couvrent la création artistique européenne du XVe au XXIe siècle. Il possède un très beau fonds de peintures d’écoles étrangères, italiennes, flamandes, hollandaises et un chef-d’œuvre de l’art espagnol, le Saint Thomas de Velázquez. Il est renommé pour ses collections françaises des XVIIe et XVIIIe siècles et son cabinet des pastels, le plus riche de France après celui du Louvre. Les courants artistiques du XIXe siècle sont bien représentés ainsi qu’un panorama de l’art moderne et contemporain.

tramway ligne A, arrêt République tramway ligne B, arrêt cathédrale

Place Sainte Croix 45000 Orléans 45000 Orléans Centre-Val de Loire