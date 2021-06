Châteaudun Musée des Beaux-Arts et d'Histoire naturelle Châteaudun, Eure-et-Loir « La classe l’oeuvre! » des élèves du Collège Sainte Cécile de Châteaudun Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle Châteaudun Catégories d’évènement: Châteaudun

Lors d’une animation pluridisciplinaire réalisée au musée, les elèves ont découvert les morphologies des oiseaux adaptées à leur environnement et leur régime alimentaire. Des croquis ont été réalisés par les élèves à partir de spécimens exotiques ou européens. Ils ont ensuite, en classe, imaginé, un oiseau en fonction de d’un milieu et d’un régime alimentaire. Puis ils l’ont créé en volume ou en deux dimensions. Présentation des œuvres réalisées sur le thème des liens entre l’animal et son environnement. Les œuvres des élèves seront présentées au sein des collections d’Histoire naturelle parmi les modèles. Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle 3 rue Toufaire 28200 Châteaudun Châteaudun Saint-Jean Eure-et-Loir

