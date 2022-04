La classe, l’œuvre : De l’œuvre d’art au récit Musée des Beaux-Arts Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

La classe, l’œuvre : De l’œuvre d’art au récit Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022, Brest. La classe, l’œuvre : De l’œuvre d’art au récit

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 18:30

Le projet a consisté en un travail d’écriture et de mise en scène de productions écrites des élèves autour de la représentation des femmes dans les collections du musée.

Entrée libre, dans la limite de la jauge

Les élèves de Première du lycée Lapérouse-Kerichen (Brest) présentent leur projet autour de la représentation des femmes dans les collections du musée. Musée des Beaux-Arts 24 rue Traverse, 29200 Brest Metropole Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:00:00

