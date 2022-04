La classe, l’œuvre : BWE #10 Musée des Beaux-Arts Brest Catégories d’évènement: Brest

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 19:00

Dispositif d’improvisation en danse mis en place dans le cadre d’ateliers de médiation menés par le chorégraphe Gaël Sesboüé lors sa résidence de recherche au musée des Beaux-Arts de Brest. La performance n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Entrée libre, dans la limite de la jauge

Les élèves de Terminale en filière technologique métiers de la danse (S2TMD) du lycée Fénelon (Brest) présentent leur projet autour de la thématique du corps dans les collections du musée. Musée des Beaux-Arts 24 rue Traverse, 29200 Brest Metropole Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00

