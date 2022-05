La classe, l’œuvre : Brest en images Musée des Beaux-Arts Brest Catégories d’évènement: Brest

Le projet a consisté à réaliser des photographies de monuments emblématiques de Brest, à partir de ceux repérés dans les œuvres du musée des Beaux-Arts de Brest et après des visites de découverte de la ville.

Les élèves de CM1 de l’école Jean Macé (Brest) présentent leur projet autour des monuments brestois. Musée des Beaux-Arts 24 rue Traverse, 29200 Brest Metropole Brest Finistère

