“La classe, l’œuvre” au musée ! Musée national de la marine Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

“La classe, l’œuvre” au musée ! Musée national de la marine, 14 mai 2022, Brest. “La classe, l’œuvre” au musée !

Musée national de la marine, le samedi 14 mai à 19:00 Entrée libre, dernière entrée à 23h

Présentation des créations plastiques et saynètes de théâtre par les élèves engagés dans l’opération “La Classe, l’œuvre” (collège Quéau de Portsall et collège Kerallan à Plouzané). Musée national de la marine Château de Brest, 29200 Brest Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Musée national de la marine Adresse Château de Brest, 29200 Brest Ville Brest lieuville Musée national de la marine Brest Departement Finistère

Musée national de la marine Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

“La classe, l’œuvre” au musée ! Musée national de la marine 2022-05-14 was last modified: by “La classe, l’œuvre” au musée ! Musée national de la marine Musée national de la marine 14 mai 2022 Brest Musée national de la marine Brest

Brest Finistère