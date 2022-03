La Classe, l’œuvre ! au musée de la Chaussure musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

musée de la Chaussure, le samedi 14 mai à 18:00

En médiation au musée de la Chaussure durant tout une semaine, 30 éléves de CE1 ont expérimenté le processus de création chorégraphique : des premières recherches à la « production » finale. Les interventions, encadrées par 3 danseuses-chorégraphes de la Compagnie Comme tes pieds, ont pris la forme d’ateliers exploration/composition/création en petits groupes pour aboutir à de courtes vidéos-danses chorégraphiées et filmées par un photographe-vidéaste.

Entrée libre

Diffusion de la vidéo “Super Fabrik” réalisée avec les élèves de CE1 de l’école saint Just de Romans sur Isère musée de la Chaussure rue Bistour 26100 ROMANS sur Isère Romans-sur-Isère Drôme

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

