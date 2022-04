“La classe, l’ œuvre !” : “Traits pour traits… très portrait(s) !” Musée Paul Belmondo Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, une classe de 4e du collège St Joseph du Parchamp de Boulogne-Billancourt participe à l’opération “La classe, l’ oeuvre !” en lien avec le Musée Paul Belmondo . Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, où il interroge les trois piliers : la rencontre avec un artiste, la pratique éclairée et les connaissances nourries par le travail en projet. Au programme, présentation de l’artiste et de son œuvre , restitutions plastiques, dessin, peinture et sculpture. Ainsi, les élèves deviennent, le temps d’une soirée, des “passeurs de culture” en présentant au musée le travail réalisé tout au long de ce projet. Présentation de Paul Belmondo et de son oeuvre, exposition des restitutions plastiques des élèves. Musée Paul Belmondo 14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

