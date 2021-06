Noisiel La Ferme du Buisson Noisiel La Classe américaine La Ferme du Buisson Noisiel Catégorie d’évènement: Noisiel

Le vendredi 2 juillet 2021

de 21h à 23h

gratuit

Sous les marronniers, dans une ambiance cosy et intimiste, l’Ensemble des Équilibres ouvre le bal des concerts à la bougie de l’Été Buissonnier. Qui y a-t-il de commun entre un jeune prodige né à Vienne à la fin du XIXe siècle, contraint de s’exiler à Hollywood pour fuir le nazisme, et un enfants des années 70, diplômé de Yale, guitariste rock et compositeur touche-à-tout ? Erich Korngold, mort en 1957, et Bryce Dessner (The National), né vingt ans plus tard, ne sont certes pas des contemporains. Ils sont cependant tous deux les représentants éminents d’une musique brillante et évocatrice, profonde sans être pesante, légère sans être futile. Habitué du salon de musique de la Ferme du Buisson, l’ensemble Des Équilibres nous donne à écouter des œuvres peu jouées en France, représentatives d’une écriture musicale typiquement américaine qui mêle motifs populaires et raffinement minimaliste. Une musique narrative et séduisante. En un mot : glamour ! Concerts -> Classique La Ferme du Buisson Allée de la ferme Noisiel 77186 Contact :La Femre du Buisson contact@lafermedubuisson.com https://www.lafermedubuisson.com/ Concerts -> Classique Les Nuits;Musique;Plein air;En famille

