Maison du Patrimoine, le mardi 22 février à 12:00

**Pause patrimoine** Orientée au levant, la rue de la Clarté était la plus lumineuse du Puy Saint-Front. Elle abrite de belles demeures particulières dont la maison natale du célèbre Général Daumesnil, l’hôtel Maine de Biran et des anciennes constructions médiévales. Final dans un décor historique chez le caviste « La Clarté du vin ».

2 € / Gratuit jusqu’à 11 ans. Sur réservation. Pass vaccinal et port du masque exigés. Rdv : Maison du Patrimoine, 12 avenue Daumesnil.

2022-02-22T12:00:00 2022-02-22T13:00:00

