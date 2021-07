Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies, Drôme La clarinette fait son cinéma – Festival d’été de Sérénades en Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

La clarinette fait son cinéma – Festival d'été de Sérénades en Baronnies
2021-07-20 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-20
Rue de la Cour du Roi Dauphin Cloître des Dominicains
Buis-les-Baronnies Drôme

La clarinette fait son cinéma avec un Trio de clarinettistes Jonathan Gleyse, Marc Garetto et Vincent Zamboni.
serenadesenbaronnies26@gmail.com +33 4 75 28 23 18
http://www.serenadesenbaronnies.fr/

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Rue de la Cour du Roi Dauphin Cloître des Dominicains Ville Buis-les-Baronnies lieuville 44.27633#5.27445