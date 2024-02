La Claque Sainte-Savine, vendredi 23 février 2024.

La Claque Sainte-Savine Aube

Drôle, musical et interactif, l’incroyable histoire d’un chef d’orchestre d’applaudissements.

1895 dans un théâtre parisien.

Auguste Levasseur, chef de claque, dirige une troupe de complices, qui, mêlés au public, sont chargés d’applaudir aux moments opportuns.

Une pièce applaudie est une pièce à succès, or, à deux heures d’une grande première, Auguste est abandonné par sa claque. Il charge alors Fauvette, musicienne de l’orchestre, et Dugommier, régisseur du théâtre, de trouver des remplaçants pour sauver la représentation du soir.

Il ne reste plus qu’une heure trente avant le début de la première pour faire répéter les claqueurs novices en leur interprétant des extraits du spectacle qui ne compte pas moins de cinq actes, quarante musiciens et trente changements de décors ! La tâche est ardue, ils ne sont que trois, et ce soir, leur carrière ne tient plus qu’à une claque !

Après Le Siffleuren février 2023, Fred Radix revient à l’Art Déco avec un nouveau spectacle qui s’empare d’un sujet et d’un personnage qui ont marqué l’histoire du théâtre et les traite avec humour, musicalité et décalage historique !

Écriture, composition et mise en scène Fred Radix

Production Blue line Productions

Direction d’acteur Christophe Gendreau

Costumes Delphine Desnus

Création visuelle Fred Radix et Clodine Tardy

Avec le soutien de Annonay Rhône Agglo (07) Théâtre Prévert Aulnay-Sous-Bois (93) Théâtre Albert Camus Bron (69) Centre Culturel de Sucy (94) Le Train Théâtre Portes-Lès-Valence (26) Théâtre de Verre Châteaubriant (44) Les Bains Douches Lignières (18)

Les Échos de la presse

Une comédie originale et savoureuse. À découvrir sans tarder. Télérama TTT

Moderne et original Une pépite théâtrale. Télématin France 2

On craque pour cette Claque interprétation hilarante, un spectacle généreux et malin. Le Parisien

Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

L’Art Déco

Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

