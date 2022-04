La Claque, humour musical Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

La Claque, humour musical Yzeure, 10 juin 2022, Yzeure. La Claque, humour musical Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

2022-06-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-10 Yzeurespace Route de Montbeugny

Yzeure Allier L’applaudissement est le baromètre du succès pour les artistes. Au XIXe siècle, certains engageaient même des spectateurs pour applaudir lors des représentations. billetterie.culture@ville-yzeure.com +33 4 70 48 53 80 http://www.ville-yzeure.com/ Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

dernière mise à jour : 2021-09-08 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Yzeurespace Route de Montbeugny Ville Yzeure lieuville Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Departement Allier

Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure/

La Claque, humour musical Yzeure 2022-06-10 was last modified: by La Claque, humour musical Yzeure Yzeure 10 juin 2022 Allier Yzeure

Yzeure Allier