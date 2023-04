Orléans La Source fête Jeanne d’Arc La clairière, 3 mai 2023, Orléans.

Orléans La Source fête Jeanne d’Arc Mercredi 3 mai, 12h00 La clairière Animations gratuites

« La Clairière » Orléans La Source : de 12 h à 19 h

La vie dans un château du Moyen Âge

Faites un saut dans le temps et revivez le quotidien des seigneurs à travers la découverte des espaces de leur château fort et des activités qui y sont associées. Au programme : des jeux de création, d’adresse et de connaissance afin d’apprendre en s’amusant.

De nombreuses animations, d’inspiration historique, vous seront proposées par les associations de La Source : le Comité des Fêtes d’Orléans La Source, les Amis du Tramway Orléanais Miniature, les Artistes des Arteliers de La Source, Qualité de Vie à La Source, le Secours Catholique, Anim’Orléans, ESCALE, le Club des Séniors de La Source, l’Association Philatélique du Loiret, le CMBT Tapisserie, Mirkoncert.

Animations enfants

Un livret-jeu reprenant la thématique de la vie au château te permettra, dans le cadre d’un parcours ludique, de découvrir les activités associées à ces différents espaces. Complète-le et gagne de nombreux cadeaux !

Arrivée de Jeanne d’Arc sur le campement

15 h – Venez partager un moment avec Jeanne d’Arc. Elle sera ravie d’échanger avec petits et grands sur les temps forts de son passage à Orléans et à La Source.

15 H 45 – Découvrez une saynète proposée par le Cours Henri Guillaumet – Espérance banlieues « Jehanne est venue nous visiter ».

16 H – Participez au quiz animé par Jeanne d’Arc.

16 H 30 – Vivez les combats des chevaliers à travers les démonstrations des associations de reconstitution historique Les Chardons d’Orléans, Cléry Son Histoire en Lumière, La Mesnie des Leus du Val de Loyre et le Club d’escrime stéoruellan.

Spectacle de fauconnerie médiévale

14 h15 et 18 h15

En France, les abords des châteaux forts ont été le théâtre de la fauconnerie qui a connu son apogée pendant la période du Moyen Âge. Retrouvez dans la Clairière, vautour, aigle, faucon, chouette pour une immersion dans cette activité.

Restauration sur site

Rendez-vous à la taverne installée sur le campement médiéval et dégustez des mets du Moyen Âge.

Accès

Accès par la rue Antoine Lavoisier ou la venelle de la Clairière, 45100 Orléans.

Tramway ligne A : arrêt Bolière ou arrêt Hôpital-Accueil.

Bus ligne 1 : arrêt Hôpital IME

La clairière venelle de la clairière, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T12:00:00+02:00 – 2023-05-03T19:00:00+02:00

