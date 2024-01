POUPET DERAILLE… LES 10 ANS ! LA CLAIRIERE DU BOIS CHABOT St Laurent Sur Sevre, vendredi 19 juillet 2024.

Joyeux anniversaire Poupet Déraille ! 10 ans déjà, vous y croyez ?!Et oui, c’est en 2014 que ce concept fou est né lors d’une belle soirée d’été. Depuis, la famille s’est agrandie atteignant les 30 000 personnes l’année dernière. C’est incontournable, nous devons fêter cet événement comme il se doit en 2024.Au programme de cette soirée détonante : boule à facettes, confettis, DJ Fanou en maître de cérémonie et un public déguisé plus motivé que jamais à s’amuser devant une flopée de stars. Vous retrouverez des artistes inédits mais aussi tous ceux qui vous ont fait rêver ces 10 dernières années… Qui dit fête d’anniversaire, dit surprises… Nous vous en réservons quelques-unes. Soyez prêts à relever tous les défis ! Nous vous dévoilerons tout, ou presque, le 1er avril…Après cette soirée anniversaire, Poupet Déraille aura rassemblé plus de 150 artistes et 175 000 fêtards sur ses différentes éditions.Bref un événement hors de norme qui mérite un anniversaire hors norme ! On compte sur vous pour que cette fête soit inoubliable !

Tarif : 44.50 – 44.50 euros.

Début : 2024-07-19 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA CLAIRIERE DU BOIS CHABOT ZI DU BOIS CHABOT 85290 St Laurent Sur Sevre 85