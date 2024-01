FESTIVAL DE POUPET – SCH TIAKOLA – FESTIVAL DE POUPET LA CLAIRIERE DU BOIS CHABOT St Laurent Sur Sevre, mercredi 17 juillet 2024.

PROGRAMMATIONDORIAJOSMAN LUIDJISCHTIAKOLAVLADIMIR CAUCHEMAR Coup de projecteur sur la planète rap !Nouvelle année, nouveau plateau d’artistes et toujours l’envie de mettre les jeunes générations à l’honneur avec une soirée orientée vers les musiques urbaines.Le plateau aura de quoi séduire les fans du genre avec notamment SCH l’un des membres phare de la célèbre « bande organisée » de Marseille où il a rempli le vélodrome cet été.Après son passage à Poupet en 2022, Tiakola reviendra cette fois en véritable tête d’affiche, il est devenu en 2 ans LE rappeur qui fait l’unanimité dans toutes les générations. Luidji et Josman seront là pour défendre la nouvelle scène rap dans lequel ils excellent par leurs records d’écoutes et de billets vendus. Doria ajoutera la touche féminine de cette date, Vladimir Cauchemar la touche électro en clôturant la soirée par un show dont il est le seul à avoir le secret.Des nouvelles recrues aux poids lourds du moment, cette soirée promet un tour d’horizon de la scène rap francophone actuelle. Désormais devenue une des soirées incontournables du Festival, il ne faudra pas moins de la Clairière du bois Châbot pour accueillir les quelques 20 000 festivaliers attendus !

Tarif : 44.50 – 44.50 euros.

Début : 2024-07-17 à 17:30

LA CLAIRIERE DU BOIS CHABOT ZI DU BOIS CHABOT 85290 St Laurent Sur Sevre 85