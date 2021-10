Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris La civilisation républicaine, d’hier à demain Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La civilisation républicaine, d’hier à demain Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 16 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 16 décembre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de Jean-François Sirinelli Après la victoire de la République en 1870 s’est constitué en France un véritable écosystème républicain. Celui-ci, de surcroît, s’est réinitialisé après la Seconde guerre mondiale. Qu’en est-il aujourd’hui d’un tel écosystème ?Montre-t-il des signes d’essoufflement, eux-mêmes annonciateurs d’un dérèglement de l’ensemble ? Jean-François Sirinelli, professeur émérite d’histoire à Sciences Po Paris, spécialiste de l’histoire de la France contemporaine . Derniers ouvrages parus : Les Révolutions françaises. 1962-2017 (Odile Jacob, 2017),Vie et survie de la Vème République (Odile Jacob, 2018),Ce monde que nous avons perdu (Tallandier, 2021). Animations -> Conférence / Débat Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)

Contact : Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/ Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-12-16T19:00:00+01:00_2021-12-16T22:00:00+01:00

https://rdv-histoire.com/sirinelli-jean-francois

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Patronage Laïque Jules-Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris lieuville Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris